Okra Paal steekt troostplekje in zomerkleedje

Corona is er nog steeds. Het leven van weleer komt al wel een beetje op gang maar angst, verdriet, eenzaamheid zijn er nog steeds. Boodschappen op de troostplekken zijn daar getuigen van. Okra Paal heeft het plekje in Paal-centrum in een nieuw kleedje gezet met als thema zomer. Een bezoekje aan het troostplekje geeft troost, steun, hoop en goede moed want al die mooie woorden, teksten en creawerkjes brengen kleur in het leven van mensen. Ieder troostplekje in Paal - 3 van Ferm en 1 van Okra en de Landelijke Gilden - biedt kansen voor ontmoeting en bezinning. Bezoekers mogen nog steeds iets moois ophangen. Een plekje dat eenvoudig maar erg waardevol kan zijn voor iedereen uit onze maatschappij om troost te vinden en een grote verbondenheid met elkaar.De Ferm afdelingen van Groot Beringen hebben een fietstocht uitgewerkt langs de 6 troostplekjes : 4 in Paal, 1 in Beverlo en 1 in Koersel. Deze fietslus is 40 km en zeker de moeite waard om te doen.