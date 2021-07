Duvelclub de Stam Paal viert 15-jarig bestaan

Vijftien jaar geleden besloten Guy en enkele vrienden om een Duvelclub op te richten. Geen club om zoveel mogelijk Duvels te drinken maar om in vriendschap te genieten van dit prachtig bier. Het werd een vriendengroep die niet alleen genoot van een Duvel maar ook van verschillende activiteiten die het bestuur jaarlijks uitwerkt. Denken we maar aan de familiefotowandelzoektochten en dito droppings of de fietstochten, het jaarlijks bezoek aan brouwerij Moortgat... Maar ook de kaartwedstrijden of een driedaagse reis en soms kijkt men ook al eens richting hemel via sterrenwacht Mira, zeker als jaarlijks meerdere ballonvluchten opstijgen om dan op hoogte een goeie Duvel te drinken. Door de jaren heen is men ook begonnen met gekende personen erelid te maken. Het eerste erelid was wijlen gouverneur Seve Stevaert met het nummer 250. Dat nummer werd later overgenomen door Herman Reynders. Andere ereleden zijn o.a. Paul Michiels, Guy Swinnen, Raf van Brussel, Boogie Boy, Roos Van Acker, Hanne Troonbeeckx en Marniq Bervoets. Michel Moortgat werd erelid 500.Als je deze rijke geschiedenis op zo’n korte tijd kan realiseren, heb je reden om er een echt feest van te maken, een feest met mooie optredens van thuisspeler Fred Klee & Southern Rumble, The Marks en Boogie Boy mocht de avond afsluiten. Tussendoor nam voorzitter-stichter Guy Baptist even het woord. Het bestuur had nog een extraatje voor de leden. Bij het naar huis gaan kreeg men een fles 75cl Duvel met een speciaal ontworpen etiket.