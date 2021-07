Vondrousova en Svitolina naar halve finales olympisch tennistoernooi

De Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 42) staat in de halve finales van het olympisch tennistoernooi op de Spelen in Tokio. Ze profiteerde van de opgave van haar opponente in de kwartfinales. De Spaanse Paula Badosa (WTA 29) werd onwel vanwege de hitte, nadat ze de eerste set met 6-3 had verloren. Vondrousova neemt het bij de laatste vier op tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 6), die de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 61) met tweemaal 6-4 versloeg.