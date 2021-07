Franse acteur en regisseur Jean-François Stévenin overleden

De Franse acteur en regisseur Jean François Stévenin is overleden op 77-jarige leeftijd. Dat heeft zijn familie gemeld aan persagentschap AFP. Hij speelde sinds 1968 in meer dan 150 films.

Stévenin regisseerde drie films die beschouwd worden als cultfilms: “Passe montagne”, Doubles messieurs” en “Mischka”. Hij speelde ook in films van onder meer Jean-Luc Godard (“Passion”), François Truffaut (“L’argent de poche”), Jacques Demy (“Une chambre en Ville”), Christophe Gans (“Le pacte des loups”) en Patrice Lecompte (“L’homme du train”). Zijn laatste film, “Illusions perdues” van Xavier Giannoli, wordt in de herfst op het filmfestival van Venetië gepresenteerd.

Stévenin werd min of meer toevallig een veelgevraagd acteur nadat hij jarenlang assistent was geweest van de regisseurs Alain Cavalier en Jacques Rivette en hij plotseling een rol kreeg omdat zijn uiterlijk bij de rol in de film zou passen. Hij ontdekte de wereld van de film trouwens tijdens een stage in Cuba over melkproductie.

Stévenin heeft vier kinderen, Sagamore, Robinson, Salomé en Pierre, die allemaal acteur zijn geworden.