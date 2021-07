COLUMN Michel Claesen: Fusie met Maastricht?

Zondag 18 juli: op een half uur tijd worden door de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst een motorrijder en een bromfietser betrapt onder invloed van drugs. De bromfietser had nog amfetamines, cocaïne en heroïne in zijn bloed.

Donderdag 22 juli: op de Tongersesteenweg in Hoeselt negeert een Bilzerse fietser het rode verkeerslicht. De politie doet hem stoppen en neemt een speekseltest af. Resultaat: positief voor heroïne en marihuana.

Vrijdag 23 juli: aan de Lidl wordt een auto met drie jongeren naar de kant gehaald. De 20-jarige bestuurder reed onder invloed van marihuana en had in de kofferruimte ook nog twee flessen lachgas liggen.

Zaterdag 24 juli: een 25-jarige bromfietser uit Bilzen heeft zijn scooter opgedreven en wordt in Hoeselt onder invloed van drugs uit het verkeer gehaald.

Zondag 25 juli: een 36-jarige fietser wordt op de Bilzersteenweg voor de tweede keer in vijf dagen betrapt op het gebruik van heroïne.

Maandag 26 juli: een 20-jarige Bilzenaar wordt in het centrum betrapt op rijden zonder rijbewijs en had drugs genomen. In Grote-Spouwen werd een even oude bromfietser ook staande gehouden die onder invloed van drugs en zonder geldig rijbewijs reed.

Een welgemeende proficiat aan de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst. Er worden enorm veel gebruikers aangehouden die zich onder invloed van drugs in het verkeer begeven. De vraag blijft jammer genoeg alleen hoeveel gebruikers de dans ontspringen en niet tegengehouden worden. Is Bilzen en omstreken plots een draaischijf geworden voor de georganiseerde drugsmaffia? Liggen we te dicht bij Maastricht en passeren de verslaafden daarom door onze regio? Of is het nemen van drugs plots een olympische discipline geworden? En nu er zelfs al een gewapende overval gebeurde in de Spar in Bilzen-Centrum (tijdens de kermis!) beginnen we een slechte naam te krijgen bij onze buren. Ik zou het woord fusie de komende weken niet te veel gebruiken, want als deze misdaadverhalen ter ore komen in Maastricht, willen zij misschien wel een fusievoorstel doen naar Bilzen (dat dan Demertricht zal genoemd worden).

Enkele jaren geleden werd een riooltest gedaan om te bepalen welke soorten drugs in welke steden het meeste voorkwamen. Op dit moment zou dat door de massale regenval van de laatste weken geen juist beeld geven, want ik denk dat alle riolen door de immense stroming een serieuze poetsbeurt ondergaan hebben. Het zou misschien later wel eens nuttig zijn om effectief te weten of we in Bilzen een echt drugsprobleem hebben. Jazz Bilzen heeft ons op de landkaart gezet, maar ook toen was drugs een spelbreker en kwam Bilzen negatief in het nieuws. Het is nu enkel nog wachten op de eerste aflevering van ‘Flikken Bilzen’.

Diegenen die nu reeds hun brein aan het pijnigen zijn voor een nieuwe naam voor de fusie, kunnen best rekening houden met dit gegeven. Ik heb reeds een optie genomen op Demertricht, maar Drugswilder, Wrakhoven en Brommershoven zijn nog beschikbaar.