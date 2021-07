Simone Biles past nu ook voor individuele allroundfinale: “Zo kan ze focussen op mentale gezondheid”

LEES OOK. Dé ster van de Olympische Spelen bezwijkt onder torenhoge druk: “Heel goed dat Biles dit zelf heeft aangegeven”

De Amerikaanse turnvedette Simone Biles (24) zal donderdag haar titel niet verdedigen in de individuele allroundfinale op de Olympische Spelen in Tokio. Dat meldt USA Gymnastics woensdag. Dinsdag trok Biles zich terug uit de teamfinale. “Ik moet mijn mentale gezondheid bewaken”, verklaarde ze nadien.

“Na verdere medische evaluatie geeft Simone Biles forfait voor de individuele allroundcompetitie om zo te focussen op haar mentale gezondheid”, zo klinkt het in een persbericht van USA Gymnastics. “Simone zal dagelijks geëvalueerd worden om zo te bepalen of ze al dan niet in de toestelfinales kan aantreden. We steunen de beslissing van Simone hartgrondig en loven haar moed om prioriteit te geven aan haar welzijn. Haar moed toont opnieuw aan waarom ze een rolmodel is voor velen.”

Biles kreeg dinsdag ‘slechts’ 13.766 punten voor haar sprongoefening, haar laagste score op dit toestel ooit in haar olympische carrière. Daarna besliste ze niet meer in actie te komen op de andere toestellen. Zonder Biles moesten de VS tevreden zijn met het zilver, de gouden medaille ging naar Rusland. België eindigde op de achtste plaats.

Zondag plaatste Biles zich met de hoogste score (57.731) voor de allroundfinale. Daarin wordt ze vervangen door haar landgenote Jade Carey. Biles verzekerde zich ook van een stek voor alle toestelfinales.

Op de vorige Olympische Spelen in Rio de Janeiro was Biles goed voor vier keer goud (allround, sprong, vloer, team) en een keer brons (balk). Biles telt ook negentien wereldtitels op haar indrukwekkende erelijst.

(tjm)