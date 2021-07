Kajakker Gabriël De Coster mist poortje in eerste run op de Spelen, halve finale ver weg

Gabriël De Coster, een 20-jarige kajakker uit Tervuren, maakte deze ochtend zijn Olympisch debuut. Hij werd pas in mei geselecteerd voor deze Spelen omdat Cook Islands het deelnameticket terug gaf. De jonge Belg, die op het EKu23 slalom in zijn K1 brons veroverde, kreeg tot zijn grote verrassing een wild card en lag dus vanochtend aan de start van de Olympische slalom.

Om door te stoten tot de halve finale krijgt de kajakker van KCC Mechelen de kans om in twee runs een chrono te realiseren, die hem binnen de top twintig stuwt. De Coster, die pas dit jaar een project richting Parijs 2024 opstartte, moest als eerste het kolkend water op. Hij startte vrij goed, maar raakte poortje 14 aan, wat hem twee strafpunten kostte. Bij poort 17 ging het helemaal fout, want hij miste die en kreeg daarvoor 50 strafpunten aangesmeerd. Onze landgenoot, 123ste op de wereldranglijst en de enige amateur sporter onder de deelnemers, sloot door de vele strafpunten zijn eerste run als laatste op 24 kajakkers af. Gabriël mag het straks opnieuw proberen in de tweede run, maar zal sowieso strafpunten moeten vermijden om vooralsnog een kleine kans te maken zich bij de top twintig te peddelen en dus die halve finale te halen. De eerste run werd gewonnen door de Italiaan Giovanni de Gennaro, 7de op de wereldranglijst, met een chrono van 90”92. De Australiër Lucien Delfour, zesde op de ranglijst, was de tweede snelste. Jiri Prskkavec, de Tsjechische leider in die World Ranking, liet de derde snelste tijd noteren.