Oranje krabbelt recht na enkele rotdagen: zes medailles in één olympische nacht

De negativiteit rondom Nederland op de Olympische Spelen is in een nacht weggevaagd. In een tijdsbestek van enkele uren waren er zes medailles voor TeamNL met goud voor Annemiek van Vleuten in de tijdrit en de mannen dubbelvier bij het roeien als uitschieters.

De Olympische Spelen liepen tot dusver niet van een leien dakje voor onze noorderburen. Van coronabesmettingen tot onbegrijpelijke misverstanden en knullige accidenten op de fiets, zowat alles liep mis voor Team Nederland (lees meer). Tot vannacht.

De roeiers haalden het eerste Nederlandse goud van deze Spelen binnen. Ondanks een misslag in het begin roeiden de vier naar een wereldrecord op de Sea Forest Waterway. Enkele uren later voegde Annemiek Van Vleuten zich bij hen met een oppermachtig vertoon in de tijdrit. Anna van der Breggen veroverde bovendien brons.

Verder waren er nog drie roeimedailles. Zilver was er voor de vrouwen vier-zonder en de dubbeltwee bij de mannen. De vrouwen dubbeltwee grepen brons. Door de plakkenregen rukt Nederland flink op in de medaillespiegel. Dinsdag stond Nederland nog 31e, maar door de flinke oogst op de woensdagochtend is dat nu een negende plaats geworden met twee keer goud, vijf keer zilver en twee keer brons.

België staat 37e met twee medailles: zilver voor Wout Van Aert en brons voor Matthias Casse. Momenteel leidt de VS de medaillespiegel met 29 medailles, maar de Amerikanen hebben wel één gouden medaille minder dan gastland Japan (20 medailles).

