Frédérique in het ziekenhuis. — © rr

Het verhaal van de 14-jarige Frederique beroert héél Nederland. Het kind werd aangevallen omdat ze niet wou antwoorden op de vraag of ze een jongen of een meisje was. “Omdat dat niet belangrijk is.” De reactie van de familie toen een jonge dader werd opgepakt, zorgt voor een golf van sympathie.