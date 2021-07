Twee keer geklopt door Titmus, maar nu heeft geëmotioneerde Katie Ledecky eindelijk zesde olympisch goud beet

Katie Ledecky heeft woensdag in Tokio een zesde olympische titel op haar palmares gebracht. De 24-jarige Amerikaanse won de 1.500 meter vrije slag, voor het eerst op het olympisch programma, in 15:17.34. Haar landgenote Erica Sullivan werd in 15:41.41 tweede, de Duitse Sarah Kohler in 15:42.91 derde.