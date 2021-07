Brys – Van Zandweghe finishen derde in halve finale en roeien de olympische finale

Niels Van Zandweghe en Tim Brys hebben zich woensdag op de Spelen in Tokio voor de finale van de lichte dubbeltwee geplaatst. Het Belgische duo werd in zijn halve finale derde in 6:13.07. De Ieren Fintan McCarthy en Paul O’Donovan wonnen in een wereldrecord, 6:05.33, voor de Italianen Stefano Oppo en Pietro Ruta (6:07.70).