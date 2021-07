LIVE OLYMPISCHE TIJDRIT. Nu wel echt goud voor Van Vleuten, straks is het aan Evenepoel en Van Aert

5u50

Reactie Julie Van de Velde

Onze landgenote Julie Van de Velde gaf een eerste reactie bij onze man ter plaatse. "Het ging wel goed, net toen ik begon was het aan het spetteren maar het is droog gebleven. Gisteren hebben we verkend in de regen, ik wist wel hoe ik de bochten moest nemen. Het was niet super maar ook niet superslecht. Ik was volledig gerecupereerd van de wegrit. Op de stukken waar het bergop gaat moet je het vermogen aanhouden, de steile stukken zijn wel lastig. Het is niet super glad, het is wel te doen. Het is ook niet super lastig. Zeker was dit iets voor Lotte Kopecky geweest. Ze had haar als een bommetje naar beneden laten smijten. Ze is in de vorm van haar leven en kan zeker de medaille pakken op de piste. Het zou haar super gegund zijn want ze heeft echt wel goede benen."