Vanderhoydonck nam in 2019 deel aan de Youth Olympics in het 3x3 basketbal — © Serge Minten

Limburg United-speler Ferre Vanderhoydonck (20) nam in 2019 al deel aan de Youth Olympics in het 3x3 basket en is blij dat de sport nu zoveel aandacht krijgt: “De ambitie om zelf op de Spelen te raken is er zeker.”