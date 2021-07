Matthias Casse woont nog thuis bij zijn ouders in Hemiksem en daar werd op het terras een groot scherm opgetrokken door de familie, die enkele vrienden en buren had uitgenodigd. Mama Elsje Meyvis getuigt van een bloedstollende dag, die uiteindelijk toch werd bekroond met champagne. “Ik ben even op bed moeten gaan liggen om te bekomen van de spanning”, zegt ze.