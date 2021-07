Wout van Aert moet in Tokio meer hoogtemeters trotseren dan hem lief is, maar hij verkeert in bloedvorm. — © BELGA

Na het brons van Matthias Casse mag Team Belgium op dag vijf van de Spelen hopen op een derde medaille. Remco Evenepoel en vooral Wout van Aert zijn in de tijdrit de gedoodverfde kanshebbers, maar ook voor de basketballers 3x3 zit er eremetaal in. Hun parcours in Tokio is nu al een sprookje en kan alleen maar mooier worden. Hieronder een compleet overzicht van het Belgische geweld op woensdag.