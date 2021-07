De zomer mag dan wel afwezig zijn in eigen land, wie op vakantie gaat naar het buitenland komt liever niet terug thuis met een verbrande hoofdhuid. Een pet, hoed of bandana dragen zijn evidente keuzes om het probleem te voorkomen, maar wat kun je in je haar aanvangen met zonnecrème? BV-kapper Jochen Vanhoudt weet raad.