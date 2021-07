Paris Hilton ontkracht geruchten over zwangerschap

Het Amerikaanse roddelblad Page Six bracht dinsdag naar buiten dat Paris Hilton (40) zwanger zou zijn van haar eerste kindje. Maar de hotelerfgename ontkracht die geruchten nu in haar podcast.

In januari onthulde Hilton tijdens een podcast al dat ze probeerde zwanger te worden via IVF. Ze ging verder door te zeggen dat ze hoopte op een tweeling. “Een jongen en een meisje. Dit is de enige manier waarop er 100 procent zekerheid is om dat te krijgen”, zei ze. Blijkbaar had realityster Kim Kardashian haar dat advies gegeven.

En volgens Page Six zou het ondertussen al zo ver zijn en zou er een baby Paris Hilton in de maak zijn. Maar Hilton kwam al snel met een eigen antwoord. Dinsdag vertelde ze in haar podcast dat ze niet zwanger is. Nog niet, zei ze. Ze zou pas aan kinderen willen beginnen na haar huwelijk met Carter Reum. “De jurk wordt momenteel gemaakt en ik wil er zeker van zijn dat het er prachtig uitziet en perfect past”, zei ze. “Ik wacht dus ook zeker daarom.”

Ze voegde daaraan toe dat een zwangerschap voor 2022 zal zijn.