Bizarre opwarming: trainer schudt Duitse judoka door elkaar en geeft haar klappen in het gezicht

Judoka’s die zichzelf slaan om zich op te peppen vlak voor een kamp: een vreemd gezicht is het niet. De Duitse Martyna Trajdos en haar coach blijken een opmerkelijke variant van dat ritueel te hebben. Op videobeelden van voor haar kamp tegen de Hongaarse Szofi Ozbas is immers te zien hoe Trajdos door elkaar geschud wordt en twee slagen in het gezicht krijgt van haar coach. Het opmerkelijke tafereel hielp de Duitse alvast niet, want ze ging de boot in tegen Ozbas.