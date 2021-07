Avontuurlijke gezinswandeling met beloning

Het startpunt van deze wandeling is aan het infobord ‘Verborgen Moois Kasteel van Heers’ op de parking tegenover de sporthal (Raes van Heerslaan). Download eerst de Actionbound app in de App Store (IOS) of via Google Play (Android) en scan de QR-code via de app of geef de bound (Op avontuur in Heers) in. Begin daarna aan de tocht van 2,5 km lang het kasteel van Heers, met onderweg avontuurlijke opdrachten op kindermaat. Na de wandeling kun je een lekkere beloning afhalen bij een lokale bakker naar keuze: Bakkerij Ceulemants (Heers), Bakkerij Roberti-Moers (Heers), Natuurbrood (Heers), Bakkerij Swerten (Horpmaal) en Stephane Malais (Heks).

Frank Missotten