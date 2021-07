Bloed geven in een origineel decor, dat kon vandaag in C-Mine in Genk. De omgeving van de compressiezaal inspireerde het Rode Kruis om de bloeddonoren uit te nodigen om bloed te komen geven in een andere setting dan een ziekenhuis. Donderdag kan hetzelfde trouwens in de landcommanderij van Alden Biesen in Bilzen.