Kritiek op Sporza-commentator na commentaar over mentale gezondheid van Simone Biles

Sporza-turncommentator Dirk Van Esser krijgt felle kritiek over zijn opmerkingen na de terugtrekking van Simone Biles. In het live verslag op tv zei hij dat de superster “haar team in de steek laat”. Hij insinueerde ook dat zij misschien wel mentale problemen heeft gefaket. “Dit is VRT zeer onwaardig”, luidt een van de reacties. De VRT distantieert zich van de uitspraken.

Simone Biles brak dinsdag tijdens de teamfinale van het turnen. De 24-jarige, beschouwd als beste turnster aller tijden, stapte uit de wedstrijd na de eerste oefening, de sprong. De viervoudige olympische kampioene van Rio verliet schoorvoetend de zaal, alvorens terug te keren en te zien hoe Rusland ruim won voor de VS en Groot-Brittannië.

Tijdens de live uitzending op Sporza merkte commentator Inge Van Meensel op dat er “tegenstrijdige berichten” over Simone Biles circuleerden: “Is het nu toch een medisch probleem of een mentaal probleem? Een mentaal probleem is eigenlijk ook een medisch probleem?”

Haar co-commentator Dirk Van Esser reageerde daarop: “Niet altijd, hé, Inge. (stilte) Denk ik dan.” Na enkele seconden voegde hij eraan toe dat een mentaal probleem “moeilijk in te schatten” is. Het “kan ook gefaket worden, kan ook gebruikt worden. Dus ja, is niet zo objectief, denk ik dan. Kan best. Als ik geen zin heb om verder te doen, heb ik dan een mentaal probleem of een medisch probleem?” Opnieuw stilte. Waarop Van Meensel aanvoelde dat de toon van het commentaar verkeerd zat: “Nu begeven we ons op glad ijs.”

Voorts liet Van Esser zich ontvallen dat Biles met haar terugtrekking “haar team in de steek laat”.

De VRT zal intern een gesprek voeren met gastcommentator Dirk Van Esser na diens uitlatingen over mentale gezondheid tijdens de live-uitzending van de olympische teamfinale van het damesturnen. Dat zegt woordvoerder Hans Van Goethem. “De opmerkingen stroken niet met de manier waarop we bij de VRT en Sporza over mentale problemen denken”, is de openbare omroep duidelijk.“We gaan daar vanzelfsprekend met Dirk intern een gesprek over hebben”, zegt hij.

Die laatste benadrukt ook dat co-commentator Inge Van Meensel en presentator Aster Nzeyimana de VRT-visie hebben verwoord. Nzeyimana zei meteen na de uitzending vanuit de studio in Brussel bijvoorbeeld dat Biles “een druk voelt waar wij ons niets bij kunnen voorstellen”, en dat de Amerikaanse viervoudige olympisch kampioene alle respect verdient.

Beluister het commentaar van Dirk Van Esser:

Het commentaar leidde direct tot een reeks verontwaardige tweets.

Vlaams parlementslid Katia Segers (SP.A) noemt het commentaar “VRT – toch in de weer voor mentaal welzijn, dacht ik – zeer onwaardig”. Zij vindt excuses op hun plaats.

Demonen

Simone Biles heeft intussen tekst en uitleg gegeven, en haar terugtrekking heeft echt te maken met mentale problemen. “Vanaf ik de mat betreed, is het enkel mijn hoofd en ik. Ik kreeg te kampen met demonen. Ik moet doen wat goed is voor mij, me concentreren op mijn mentale gezondheid en mijn gezondheid en welzijn niet op de proef stellen.”

De Zelfmoordlijn roept op dat “zelfzorg en het bewaken van de eigen gezondheid enorm belangrijk” zijn. “Voor Olympiërs, voor werknemers, voor ouders, voor iedereen.”

Wie met vragen kampt over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.