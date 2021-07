In tegenstelling tot Pukkelpop gaat het meerdaags festival Paal op Stelten in Beringen dit jaar wel door. Bezoekers moeten zich houden aan enkele veiligheidsmaatregelen, maar zullen niet getest worden. Het aantal bezoekers is beperkt tot 2.500 per avond. Een groot verschil met de 66.000 bezoekers van Pukkelpop natuurlijk.