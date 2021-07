Onze sterren voor de olympische tijdrit: alle ogen op Wout van Aert, uitkijken voor Roglic en Dennis

*****

Wout van Aert

Wie de slotweek van de Tour en de wegrit in Tokio heeft gezien, beseft waarom Van Aert helemaal bovenaan staat. Ook al won hij nog nooit een internationaal kampioenschap op de weg, toch is Van Aert de topfavoriet voor goud. Het parcours van 846 hoogtemeters had gerust iets minder zwaar mogen zijn, maar op het parcours ligt geen grote beklimming. Door het golvende terrein wordt het beslist een krachtproef, daarin lijkt Van Aert op dit moment de beste van het pak.

Starttijd: 9u08’30”

****

Primoz Roglic

Volgens sportief manager Merijn Zeeman is de conditie van de Sloveen van Jumbo-Visma te vergelijken met de Tour van 2020, toen hij na een val in de Dauphiné ook wat gehavend aan de start stond, maar wel snel de gele trui veroverde. Roglic speelde geen rol van betekenis in de wegrit, waarin Tadej Pogacar de onbetwiste Sloveense kopman was. Hij eindigde op meer dan zes minuten. Voor een uithoudingsproef mist hij allicht nog wat conditie, maar in een tijdrit van een uur kan hij zich zeker opladen. In de Tour eindigde hij ondanks zijn enorme blessurelast toch nog zevende in de tijdrit. De schaafwonden die hem toen enorm parten speelden, zijn intussen van de baan. Op een golvend parcours komt de vicewereldkampioen tijdrijden van 2017 ook het beste tot zijn recht. Starttijd: 9u01’

Rohan Dennis

Net als Ganna liet Rohan Dennis de wegrit voor wat het was. De Australiër geldt als iemand die zich minutieus in zijn eentje kan voorbereiden voor een tijdrit, zoals hij succesvol deed op het WK van Yorkshire in 2019. Dennis wou graag de Tour rijden als voorbereiding op Tokio, maar kreeg geen plek in de selectie van Ineos-Grenadiers wegens zijn zwakke Ronde van Zwitserland. De tweevoudige wereldkampioen reed in de twee tijdritten toen niet mee voor de prijzen, maar we mogen niet vergeten dat hij dit seizoen wel al succesvol was in de chrono’s van Catalonië en Romandië. Bovendien koestert Dennis extra revanchegevoelens na de mislukking op de Olympische Spelen van Rio, toen hij na materiaalpech pas vijfde eindigde.

Starttijd: 9u04’

***

Remco Evenepoel

Volgens Van Aert hebben klassementsrenners een voordeel in de tijdrit en noemde hij daarin met name Remco Evenepoel. De renner uit Schepdaal stelde teleur in de wegrit. Opvallend was dat hij in het interview achteraf wel drie keer benadrukte dat hij zich goed voelde en alles ok was. Vaak een teken dat net niet alles ok is. Conditioneel is Evenepoel nog niet op zijn allerbeste niveau, maar in een tijdrit kan dat verbloemd worden. Het parcours is er eentje op zijn maat en Evenepoel start vrij vroeg. Meestal kom je dan wel enkele mindere goden tegen, die een goed mikpunt kunnen zijn, maar dat voordeel heeft hij niet. Anderhalve minuut voor Evenepoel gaat Porte van start. Drie minuten voor onze landgenoot vertrekt Tao Geoghegan Hart van op het startblok. Het is twijfelachtig of Evenepoel hen in het vizier zal krijgen.

Starttijd: 7u59’

Filippo Ganna

Werd de olympische tijdrit op een vlak parcours gereden stond de kolos uit Piemonte helemaal bovenaan in de sterrenparade. Enkel Van Aert komt qua vermogen in de buurt van de wattages, die de wereldkampioen met zijn 1m93 kan produceren op de tijdritfiets. Toch moet Ganna als klimmer niet onderschat worden. Vorig jaar won hij een bergrit in de Giro, in de Giro van dit jaar reed hij bergop ook kilometers op kop in dienst van Egan Bernal. Ganna reed de wegrit in Tokio niet, maar heeft met de piste nog wel een ander doel op deze Spelen. Toch heeft hij ook een groot doel gemaakt van de tijdrit. Ganna reed als voorbereiding geen Tour. Hij verkoos de Ronde van Sardinië om zich warm te draaien na een tegenvallende vierde plek op het Italiaans kampioenschap tijdrijden. Op die mindere prestatie mogen we ons niet verkijken. In de Ronde van Romandië presteerde hij ook tegenvallend tegen de klok, maar nadien won hij wel met overmacht beide tijdritten in de Giro. Voordien trof hij ook al raak in de chrono’s van de UAE Tour en Ster van Bessèges al raak trof. Ganna begint als allerlaatste aan de tijdrit en voelt zich gesteund door de successen van Ineos-Grenadiers in Tokio. Met Richard Carapaz en Tom Pidcock werd elke individuele fietsproef bij de mannen al gewonnen door een renner van de Britse ploeg.

Starttijd: 9u10’

Kasper Asgreen

Asgreen was de renner die in Saint-Emilion het dichtst in de buurt kwam van Wout van Aert. De achterstand van Asgreen bedroeg weliswaar 21 seconden, maar gezien de hoogtemeters moet het parcours van Tokio hem iets beter liggen dan Van Aert. Asgreen weegt namelijk drie tot vier kilogram minder dan onze landgenoot. De Deen van Deceuninck - Quick-Step won dit jaar al de tijdrit in de Ronde van de Algarve en het Deens kampioenschap - twee vlakke proeven - maar was ook knap derde in de tijdrit van de Dauphiné, die wel flink wat hoogtemeters telde. Starttijd: 8u59’30”

**

Stefan Küng

Net als Ganna, Van Aert en Asgreen had de Zwitser van Groupama-FDJ graag een vlakker parcours gezien in Tokio. Met zijn 83 kilogram komt de Europese kampioen qua body in de buurt van Ganna en moet hij meer gewicht meezeulen dan Van Aert. In de slottijdrit van de Tour was Küng een maat te klein voor Van Aert, maar gaf hij aan vermoeid te zijn. Dat zagen we ook al toen hij in de twaalfde rit los uit het wiel werd gereden op een heuveltje door Nils Politt en zo een kans op ritwinst miste. In de eerste tijdrit van de Tour eindigde Küng echter als tweede na een ontketende Pogacar op een golvend parcours. In de lastige klimtijdrit van de Ronde van Zwitserland reed hij toch ook naar de tiende plaats. Net als Dennis komt Küng met revanche aan de start. Hij miste de Spelen van Rio door een blessure.

Starttijd: 9u07’

Tom Dumoulin

Vijf jaar geleden was Dumoulin de topfavoriet in Rio, maar botste hij op het laatste kunstje van Fabian Cancellara en moest hij tevreden nemen met slechts zilver. Na zijn break wegens mentale problemen is het koffiedik kijken over zijn niveau. In de Ronde van Zwitserland eindigde hij vijfde in de klimtijdrit, maar gaf hij aan nog wat te moeten groeien. Net als Remco Evenepoel bereidde Dumoulin de Spelen voor op hoogtestage in Livigno. Ook in de wegrit lieten de twee elkaar niet los. Ze kwamen samen over de streep in een groepje op meer dan tien minuten na Carapaz. Dumoulin deed het met de glimlach, hij maakt enkel een doel van de tijdrit. Mocht hij een medaille pakken, is het niet ondenkbaar dat hij na afloop zal aankondigen dat hij definitief stopt met wielrennen. Starttijd: 8u56’30”

Remi Cavagna

Het wild paard uit de Auvergne verdedigt de Franse eer op de tijdrit. Het heuvelachtige parcours past hem als gegoten, maar de vraag is hoe goed Cavagna het parcours zal kennen. Wel vaker gaat het fout bij hem in tijdritten met een val of materiaalpech, zoals in de Giro en op het Franse kampioenschap. Blijft hij overeind en gespaard van pech is hij een kandidaat voor eremetaal. In de Ronde van Romandië won de hardrijder van Deceuninck - Quick-Step een tijdrit over een gelijkaardig parcours, maar weliswaar dertig kilometer korter.

Starttijd: 9u05’30”

João Almeida

Sinds de Giro is het erg stil rond de Portugees. Almeida reed dan ook maar twee koersen voor de afreis naar Tokio. Het nationaal kampioenschap tegen de klok won hij, maar wat stelt dat voor in Portugal? Toch is zijn vormpeil meer dan behoorlijk. Zaterdag in de wegrit eindigde hij dertiende zonder echt in beeld te rijden, maar dus wel degelijk onder de mensen. In de Giro eindigde hij vierde en vijfde in de twee tijdritten. Zijn minste resultaat in het fietsen tegen de klok dit jaar was een zevende plek. Almeida is een gevaarlijke outsider.

Starttijd: 8u58’

*

Richie Porte

De laatste zege van de Tasmaniër in een tijdrit dateert al van 2017, maar als we de slottijdrit van de Tour niet meetellen eindigde Porte dit jaar al in elke tijdrit in de top tien: zesde in de Ronde van Catalonië, vijfde in de Ronde van Romandië, zesde in de Dauphiné en negende in de eerste tijdrit van de Tour. In de wegrit liet Porte snel lopen en kwam hij al lachend binnen op meer dan elf minuten in het gezelschap van Dumoulin, Küng en Evenepoel. Dat heet in spaarmodus.

Starttijd: 7u47’30”

Alexey Lutsenko

Het uithangbord van Team Astana - Premier Tech sloop naar de zevende plek in de Tour en eindigde ook in de wegrit buiten de schijnwerpers op de 21ste plek, maar de Kazach geldt als een renner die vaak kan verrassen. Dat deed hij ook begin juni, door zomaar de tijdrit van de Dauphiné te winnen. Ploegmaat Ion Izagirre en favoriet Kasper Asgreen eindigden op acht en negen seconden. In de Tour bevestigde hij met een tiende en zestiende plaats in de twee tijdritten.

Starttijd: 8u08’

Maximilian Schachmann

De laatste - en tevens enige - zege in een tijdrit van Schachmann dateert al van 2019 in de Ronde van het Baskenland. Dit jaar eindigde hij er tiende. In Parijs-Nice en de Ronde van Zwitserland viel hij net buiten de top tien. Geen schitterende uitslagen, maar Schachmann heeft dezelfde voorbereiding achter de rug als Remco Evenepoel. Hij liet de Tour vallen om met het juiste gewicht aan de start te staan in Tokio. De Duitser geldt als een specialist in rittenkoersen van één week en de Ardennen, maar is met zijn 1m83 ook een krachtpatser. Patrick Lefevere heeft nog altijd spijt dat Schachmann hem verliet voor Bora-hansgrohe in 2018.

Starttijd: 8u14’

Brandon McNulty

In de Tour kon de Amerikaan door verschillende valpartijen bergop niet zo lang kopman Tadej Pogacar bijstaan als hij wou, maar McNulty heeft net op tijd de topvorm beet. In de wegrit eindigde hij zesde, nadat hij tot op zeven kilometer van de streep nog op schema was voor zilver. McNulty is een sterke klimmer, met een sterke tijdrit. Door zijn helpersrol en blessure is het onzin te oriënteren op zijn resultaat in de eerste tijdrit van de Tour (177ste). Eenmaal het werk in dienst van Pogacar achter de rug was, eindigde hij elfde in de tweede tijdrit, nadat hij ook al in de Dauphiné achtste was geëindigd in het werk tegen de klok. In april eindigde hij nog knap tweede in de lastige openingstijdrit van de Ronde van het Baskenland.

Starttijd: 8u55’

Rigoberto Uran

De nummer tien uit de Tour eindigde in de tijdrit in Saint-Emilion pas als veertigste op meer dan drie minuten van Van Aert, maar daar mogen we ons niet op verkijken. Uran was de dagen voordien gekraakt in de Pyreneeën en zijn bobijntje was af. In de wegrit toonde de Colombiaan dat zijn batterijen weer zijn opgeladen. Uran eindigde er achtste en heeft het goede gevoel te pakken. Zijn ploeg EF-Nippo staat bekend om zijn uitstekend materiaal in het tijdrijden, Uran zette dat in juni in de verf. In de Ronde van Zwitserland won hij met overmacht de klimtijdrit. Het parcours van 23 kilometer tussen Sedrun en Andermatt telde zeshonderd hoogtemeters. Uran is op zijn best in tijdritten met veel klim- en daalwerk. Het maakt van hem een gevaarlijke outsider.

Starttijd: 8u06’30”