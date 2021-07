“Paris Hilton zwanger van eerste kindje”

Paris Hilton (40) zou naar verluidt zwanger zijn van haar eerste kindje. Dat meldt het Amerikaanse roddelblad Page Six. Hilton sprak eerder al openlijk over haar familieplannen.

In januari onthulde de hotelerfgename tijdens een podcast al dat ze probeerde zwanger te worden via IVF. Hilton ging verder door te zeggen dat ze hoopte op een tweeling. “Een jongen en een meisje. Dit is de enige manier waarop er 100 procent zekerheid is om dat te krijgen”, zei ze. Blijkbaar had realityster Kim Kardashian haar dat advies gegeven.

En volgens Page Six zou het ondertussen al zo ver zijn en zou er een baby Paris Hilton in de maak zijn. Hilton heeft het nieuws zelf nog niet bevestigd.