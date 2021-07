Davidsfonds Genk op vierdaagse uitstap naar Ostfriesland

Van 18 tot 21 juli 2021 vertoefde de Davidsfonds-afdeling van Genk in een onbekend maar daarom niet onbemind stukje Duitsland, namelijk Ostfriesland. Uitvalsbasis was Hotel Frsia in Leer.

De eerste namiddag stond al meteen een uitgebreid bezoek aan de gekende Meyer Werft op het programma. Hier kon de groep met open mond aanschouwen hoe die mastodonten van cruiseschepen in puzzelstukken gebouwd en in elkaar gezet worden en nadien via een immense poort via de Ems zeewaarts worden gesleept. Dagelijks werden het uitgebreid ontbijt en het heerlijke diner in het hotel genuttigd. De lekkere lunchen werden steeds in plaatselijke restaurants opgediend.

Dag twee waren het Emssperwerk of Eemskering, een indrukwekkende waterkering in de buurt van Emden, het natuurgebied van de Dollard, de Vuurtoren van Pilsum en een kort verblijf in het schilderachtige vissersdorpje Greetsiel aan de beurt. Wat zeker niet mocht ontbreken, was de typische Ostfriese theeceremonie met een heerlijk ‘köppke’ Bunting thee. Een bezoek aan de stad Bremen werd aan de vierdaagse toegevoegd, een historische Hanzestad met een rijke geschiedenis. Er werd een wandeling gemaakt door de beroemde Böttcherstrasse, een van de oudste straten van Bremen, een steegje van expressionisme, de Bremer stadsmuzikanten, de Sankt Petri Dom, het Rathaus, het Rolandstandbeeld en tot slot het Schnoorviertel, vroeger een van de allerarmste buurten, maar nu een oord waar toeristen graag vertoeven. De gids vertelde honderduit en de groep kwam ogen te kort.

Dag vier ging het na een bezoek aan het Nederlandse Deventer, eveneens een eeuwenoude Hanzestad gelegen aan de rivier de IJssel huiswaarts. Ondanks deze coronatijden keken alle deelnemers tevreden terug op een mooie, veilige reis.