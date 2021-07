Marokkaanse bokser gediskwalificeerd nadat hij tegenstander wou bijten: “Dat hoort bij sport”

De Marokkaanse bokser Youness Baalla (-91kg) werd dinsdag gediskwalificeerd op het olympisch bokstoernooi in Tokio omdat hij tijdens een kamp zijn tegenstander in het oor wou bijten.

Tijdens de derde ronde bracht Baalla, 22, zijn open mond naar het linkeroor van de Nieuw-Zeelander David Nyika, terwijl hij hem met zijn armen vasthield, net als Mike Tyson in het beroemde gevecht tegen Evander Holyfield in 1997. Maar Nyika wist hem te ontwijken.

De Sri Lankaanse scheidsrechter en de vijf juryleden waren zich van niets bewust tijdens de partij. De Nieuw-Zeelander won na een unaniem besluit van diezelfde jury.

Pas na de wedstrijd werden de organisatoren op de hoogte gebracht. “Balla was duidelijk van plan om in de derde ronde in het oor of gezicht van zijn rivaal te bijten,” zei de IOC Boxing Task Force (BTF) in een verklaring. De bokser werd “gediskwalificeerd voor zijn ontoelaatbare actie”.

Nyika relativeerde het incident later in een post op Instagram. “In de hitte van de strijd kan het beste maar ook het slechtste van mensen voortkomen. Dat hoort bij sport”, schreef hij. “Ik heb respect voor mijn tegenstander en kan de frustratie die hij voelde begrijpen. Neem alsjeblieft geen contact met hem op als je niets goeds te zeggen hebt”, voegde hij nog toe.