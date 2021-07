De hoogtepunten van dag 3: tweede Belgische medaille en een wereldstunt van de Cats

1. Matthias Casse pakte tweede Belgische medaille

Matthias Casse ging als regerend wereldkampioen judo in de klasse tot 81 kg voor goud, maar moest en mocht uiteindelijk tevreden zijn met brons. Zeker omdat zijn voorbereiding was verstoord door een schouderblessure. Het was de tweede olympische medaille voor Team Belgium na de zilveren plak van Wout van Aert in de wegrit.

Casse won in de kamp om het brons met ippon van de Georgiër Tato Grigalashvili, de man die hij in Boedapest klopte voor de wereldtitel. De 24-jarige krachtpatser uit Hemiksem kreeg eerst nog een bestraffing wegens passief judo en leek door Grigalashvili geworpen te worden, maar pakte uit met een schitterende overname. Zo bezorgde hij zijn tornooi een happy end na de teleurstelling in de halve finale, waarin hij in de golden score met een waza-ari verloor van de latere olympische kampioen, de Japanner Takanori Nagase. Casse is nog maar 24 en gaat over drie jaar in Parijs voor een olympische medaille met een ander kleurtje.

2. Emma Meesseman stuwt Cats naar stuntzege

Emma Meesseman was de motor van de stunt tegen Australië. — © BELGA

De Belgian Cats zijn met een stuntzege begonnen aan hun eerste olympisch basketbaltornooi ooit. In hun debuutmatch versloegen ze Australië met 85-70. The Opals werden samen met de VS beschouwd als favoriet op goud. Emma Meesseman maakte met 32 punten, negen rebounds en vijf assists haar sterrenstatus waar.

Het was een razend spannende partij die gelijk opging, tot de dames van coach Philip Mestdagh in het begin van het vierde quarter het verschil maakten en het niet meer uit handen gaven.

De Cats kunnen met vertrouwen uitkijken naar hun volgende twee opdrachten in groep C, Puerto Rico (30 juli) en China (2 augustus). De top twee van de drie groepen en de twee beste derdes stoten door naar de kwartfinales.

3. Sprookje Belgian Lions 3x3 duurt (Ver)voort

Thibaut Vervoort schreeuwt het uit. Met zijn “buzzer beater” tegen Polen geeft hij België uitzicht op een overhoopte medaille. — © BELGA

De Belgian Lions hebben zich in het 3x3 basketbal rechtstreeks geplaatst voor de halve finales en maken zowaar aanspraak op een medaille.

De Belgen wonnen op bloedstollende wijze hun wedstrijd tegen Polen. Ze gaven een voorsprong uit handen, maar wonnen alsnog met 16-14 dankzij een raak shot in de laatste seconde van Thibaut Vervoort, een zogenaamde “buzzer beater”. Eerder zorgde Vervoort ook al voor de beslissing tegen Nederland.

Onze Noorderburen verloren later met 22-18 van Letland, waardoor de Belgian Lions de tweede plaats overnamen en zich in hun groep rechtstreeks plaatsten voor de laatste vier. Morgen om 11u40 nemen de Lions het op tegen Letland. Een overhoopte medaille wordt plots mogelijk.

4. Nina Derwael zet favorietenstatus kracht bij

Een hypergefocuste Nina Derwael pakte uit op ‘haar’ brug met ongelijke leggers. — © BELGA

De Belgische turnmeisjes moesten in de teamfinale vrede nemen met een achtste plaats op acht deelnemers, al mogen we niet vergeten dat het behalen van de finale op zich al een stunt was. Om het succes te onderstrepen, leverde Nina Derwael een visitekaartje af met een schitterende oefening aan de brug met ongelijke leggers. Net als haar grote concurrente Sunisa Lee kreeg Derwael een score van 15.400. Mocht er nog twijfel over bestaan: Derwael is zondag favoriete voor goud in de finale op de brug met ongelijke leggers. Donderdag turnen Derwael en Jutta Verkest eerst nog de allroundfinale.

5. Drama voor Simone Biles en de VS in teamfinale turnen

Tranen bij Simone Biles, die geblesseerd moest toekijken hoe Rusland verrassend het goud pakte. — © AFP

De nederlaag van de VS in de teamfinale van het turnen is een van de grootste verrassingen tot dusver op de Spelen. De Amerikaanse turnploeg bij de vrouwen was elf jaar ongeslagen tijdens grote competities. Het drama was compleet, want de ster van het team, Simone Biles, moest na amper één sprong geblesseerd opgeven. De 24-jarige Biles trok naar Tokio met de ambitie om voor zes gouden plakken te gaan, maar de Amerikaanse turnbond liet weten dat ze haar medische situatie nu wedstrijd voor wedstrijd evalueren. Het zou gaan om een blessure aan het rechterbeen. Alsof dat nog niet genoeg was, snoepte de grote rivaal het goud af van de Amerikaanse meisjes. Rusland -uitkomend onder de neutrale vlag van het Russisch Olympisch Comité- won met een score van 169.528 punten, de VS strandden op 166.096 punten, Groot-Brittannië werd derde met 164.096 punten.

