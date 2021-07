Natuurpunt opent zomerterras aan de Slagmolen in Genk

Deze zomer opent Natuurpunt Genk een zomerterras aan de Slagmolen in Genk in samenwerking met Toerisme Vlaanderen. Het terras is elke zondag in augustus en september geopend van 13 tot 17 uur.

Afgelopen zondag vond de try-out van het zomerterras plaats. Het vrijwilligersteam van Natuurpunt Genk verwelkomde de eerste bezoekers, die uit Aalst kwamen. Verder was er een aangename aanloop van wandelaars en fietsers, buurtbewoners en toevallige passanten die konden genieten van deze idyllische plek. Het Natuurpunt-team van Genk serveert in het zomerterras biodrankjes van lekkere sapjes, maar ook ennkele gekende en minder gekende bieren.

Erfgoed

De Slagmolen is trouwens een bijzonder gebouw. Het is niet alleen een bouwkundig erfgoed, maar ook een beschermd stads- of dorpsgezicht, aangekocht door Toerisme Vlaanderen. Die laatste is volop bezig met renovatieplannen van dit bijzonder bouwkundig erfgoed.

Elke zondag van augustus en september kan je langskomen om de sfeer van weleer op te snuiven, om iets lekkers te drinken na een wandeling of fietstocht, om gewoon even vertoeven in tuin van de Slagmolen of om Natuurpunt en de vrijwilligers te steunen.