Hamilton en Mercedes richten stichting op voor meer diversiteit in autosport

De Britse zevenvoudige wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton en zijn team Mercedes hebben dinsdag de oprichting aangekondigd van een stichting “ter bevordering van diversiteit en inclusiviteit in de autosport”. Het project krijgt de naam “Ignite” en zal zich richten op “getalenteerde jonge mensen die interesse hebben in de autosport” en “uit ondervertegenwoordigde groepen van de bevolking” komen.

“Ik heb er alle vertrouwen in dat Ignite voor echte en tastbare veranderingen in de autosport zal zorgen”, aldus Hamilton. “Al 15 jaar ben ik een van de weinige zwarte werknemers in de Formule 1, en ik ben er trots op dat mijn werk bij Mercedes een verschil kan maken.”

Hamilton en Mercedes willen helpen om interesse op te wekken voor de sectoren die onder het acroniem “STEM” (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) vallen. De stichting is van plan “financiële steun” te verlenen aan “getalenteerde en gemotiveerde studenten die een loopbaan in techniek willen, maar het zich niet kunnen veroorloven”.

Om dit te bereiken zal Ignite worden gefinancierd door een fonds dat is opgericht door Hamilton en het Mercedes-team. De stichting zal ook samenwerken met het persoonlijke project van de piloot, “Mission 44”. Ignite is een van de resultaten van de “Hamilton-commissie”, die samen met de Britse Royal Academy of Engineering is opgericht met als bedoeling ongelijkheid in de autosport te verminderen.