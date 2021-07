Waarom je het pipetje van je serum beter niet tegen de huid houdt

Snel serum aanbrengen door met het pipetje over de huid te strijken? Geen goed idee, zo zeggen beauty experts. Want zo eindigen bacteriën in je serum, en da’s niet goed voor de doeltreffendheid en houdbaarheid van je product.

Handig, zo’n pipetje of ‘dropper’ bij je serum, want aanbrengen gaat zo erg makkelijk. Maar toch moet je oppassen als je met het pipetje rechtstreeks over je huid gaat. Want dat is volgens de Instagram-pagina @iamabeautygeek géén goed idee. Er komen dan immers bacteriën vanop je huid (of vingers) in je serum terecht. En dat doet de werking en houdbaarheid geen goed.

“Merken houden doorgaans rekening met dit soort ‘besmetting’ bij het testen van producten”, klinkt het. “Net om die reden gebruiken ze ook bewaarmiddelen in cosmetica. Maar sommige ‘clean’ beautymerken vermijden bijvoorbeeld parabenen en dan krijg je met dit soort gedrag net ‘dirty’ beauty.”

De moraal van het verhaal? “Wat je ook aanbrengt, zorg voor een goed hygiëne en dompel liever wattenstaafjes onder in potjes beautyproducten. En laat de punt van een pipet geen contact maken met de huid.”