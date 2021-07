Belgische turnsters eindigen als achtste in eerste olympische teamfinale: topscore Nina Derwael, goud is voor Rusland

Dat de Belgische turnsters zich überhaupt kwalificeerden voor de olympische teamfinale was al een fantastische prestatie. In de finale konden Jutta Verkest, Nina Derwael, Maellyse Brassart en Lisa Vaelen echter niet voor een nieuwe stunt zorgen. De Belgische dames eindigden achtste in hun finale. Nina Derwael imponeerde wel opnieuw aan de brug met ongelijke leggers. Het goud was uiteindelijk voor Rusland, dat de VS aftroefde.

De Belgische turnsters startten in de finale met de oefening op de balk en die liep niet meteen van een leien dakje. Maellyse Brassart maakt een foutje bij de opsprong en ook tijdens haar oefening komt ze ten val. De anderen kunnen het niet rechttrekken waardoor België na de eerste rotatie op een achtste plaats staat. In de strijd om het goud laat Rusland zich meteen gelden. Na hun oefening op de grond staan ze meteen eerste, met een punt voorsprong op de VS.

Exit Biles

Tijdens de grondoefening ging het beter bij de Belgen. Verkest liet een knappe oefening optekenen en kreeg daarvoor een score van 13.066. Daarmee deed ze beter dan tijdens de kwalificaties. Op dat moment eisten de Amerikanen echter alle aandacht op, want na haar sprongoefening trok turnvedette Simone Biles zich terug uit de finale. De Amerikaanse laat zich vervangen. Haar landgenote Sunisa Lee toonde zich ondertussen aan de brug met ongelijke leggers. Na een knappe oefening kreeg ze een monsterscore van maar liefst 15.400. Na de tweede rotatie bleven de Belgen nog steeds achtste. In de strijd om het goud had Rusland dan weer zijn voorsprong uitgebouwd.

De amper 15-jarige Verkest bleef ondertussen mooie dingen tonen. Voor haar grondoefening verzamelde ze een score van 13.466, lang niet slecht. Maellyse Brassart herpakte zich dan weer na haar mindere balkoefening. Voor haar sprong kreeg ze een score van 14.033. Lisa Vaelen deed zelfs nog beter en klokte af op 14.233. Het zorgde ervoor dat de Belgische meisjes de kloof op nummer zeven Frankrijk verkleinden.

Derwael zet puntjes op de i

Gaandeweg leek alles erop te wijzen dat het goud voor Rusland was. De Amerikaanse dames maakten te veel fouten, terwijl de Russen net foutloos bleven. Dat werd even later ook bevestigd: ze hebben uiteindelijk zelfs een grote voorsprong op de Amerikanen. Goud voor Rusland dus. De VS moeten tevreden zijn met zilver, terwijl het Verenigd Koninkrijk met brons ging lopen.

En het Belgische hoogtepunt? Dat werd opgespaard voor het laatst, want ook Nina Derwael liet een schitterende oefening zien aan de brug met ongelijke leggers. Net als haar grote concurrente Sunisa Lee kreeg Derwael daar een score van 15.400 voor. Collectief moesten de Belgen evenwel tevreden zijn met een achtste plaats. Al is dat nog steeds een fantastisch resultaat.

