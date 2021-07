Dronken bestuurder uit Diest overhandigt autosleutels spontaan aan politie

Een 37-jarige bestuurder uit Diest heeft de sleutels van zijn auto aan de politie overhandigd met de melding dat hij had gedronken. Maandag rond 00.30 uur voerde een ploeg van de lokale politie Demerdal-DSZ een verkeerscontrole uit aan de Omer Vanaudenhovenlaan in Diest. Een wagen die passeerde had wel bijzonder veel aandacht voor de politiemensen. Eens voorbij de controle versnelde de wagen. De politie reed de wagen achterna die daarop zijn lichten doofde en een zijstraat inreed. Wanneer de 37-jarige man uit Diest bemerkte dat hij niet kon ontsnappen stopte hij, stapte uit en overhandigde onmiddellijk zijn sleutels aan de politie. Op last van het parket werd zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. maw