Bij haar lag er wel een plank, maar ook dan liep het nog bijna mis voor Zwitserse laureate op dezelfde plek als Van der Poel

Jolanda Neff pakte dinsdag het goud in de mountainbike-race bij de vrouwen. De Zwitserse haalde het met overmacht van twee landgenotes. Al kon het evengoed anders uitgedraaid zijn, want in het begin van de race ging ze bijna tegen de grond op exact dezelfde plek waar Mathieu van der Poel een dag eerder tegen de grond smakte.

Over de al dan niet aanwezigheid van een plank bij de afsprong van een rots is de afgelopen dagen al veel te doen geweest. Bij de vrouwen lag de plank er alleszins wel, aangezien het parcours er glibberig bijlag. Alleen moet het hulpmiddel dan wel gebruiken natuurlijk. En daar liep het voor Jolanda Neff bijna mis. In het zog van een concurrente week ze even af van haar lijn waardoor ze niet op, maar naast de plank terechtkwam. Als bij wonder bleef de Zwitserse evenwel recht.

Dan had Mathieu van der Poel minder geluk. Bij hem lag er geen plank, al dacht hij dat wel, waarna hij lelijk over zijn eigen voorwiel tuimelde. Van der Poel moest dan ook uiteindelijk opgeven. Bekijk hier nieuwe beelden van zijn spectaculaire crash:

