Waarom België smelt voor 3x3 basketbal: “Je hebt zelfs geen tijd om op je gsm te kijken”

Het is ondertussen al aangegroeid tot een flinke hype, het 3x3 basketbal. Ook tussen Wuustwezel en Aarlen zorgen de prestaties van de Belgian Lions voor hoge kijk- en klikcijfers. Dennis Xhaët, commentator bij Sporza en Play Sports, is alvast fan.

Een nieuwe buzzerbeater van Thibaut Vervoort loodste de Lions voorbij Polen naar de volgende ronde. In de verte begint de kans op een medaille te sluimeren. Ondertussen begint België zijn charmante amateurs met Antwerpse tongval steeds meer te omarmen, stelt ook Dennis Xhaët vast. “Veel mensen kijken op van het verhaal achter de Lions, een team van amateurs uit tweede en derde klasse. Dus niet de besten van België. Dat die gasten het allemaal aan zichzelf te danken hebben, maakt dit verhaal nog mooier. Al zes tot zeven jaar gaan die over de hele wereld toernooien spelen, op zoek naar punten. Ze hebben zelf sponsors gezocht om dat avontuur te financieren. Begin maar, met vier spelers en een kinesist naar Washington reizen om daar te gaan spelen. Vliegtuigtickets, hotelkamers, maaltijden: die rekeningen lopen op. En de bond keek lange tijd de andere kant uit. Pas de jongste jaren kregen de Lions steun uit die hoek.”

Het 3x3 basketbal past perfect in een tijdsgeest die fast and furious is. “Het is flitsend en intens, boordevol actie. Ik ben sowieso een beetje bevooroordeeld – basketbal is nu eenmaal de mooiste sport ter wereld – maar deze variant kent amper dode momenten. Bovendien kennen vrijwel alle matchen spankracht. Je ziet nooit een blow-out van 21-7. Dat maakt het extra aantrekkelijk. Ik heb zelf jarenlang 3x3 tornooien gespeeld, en ondervond daarin hoe spectaculair het is. Om het te spelen, om het te bekijken.”

De Belgische 3x3 basketbal-ploeg. — © BELGA

New York

Het 3x3 basketbal bestaat al tientallen jaren, maar krijgt – zoals dat vaker gaat – door opname op het olympische programma een nieuwe dimensie. “Alle pleintjes over de hele wereld – van Antwerpen tot New York - kennen dit speltype al een eeuwigheid, maar rond de eeuwwisseling kwamen er meer officiële tornooien op, met duidelijkere regels. De internationale basketbalbond FIBA schaarde zich erachter. Een jaar of zes geleden op de Jeugdspelen kende het een eerste doorbraak, gevolgd door de European Games in Baku 2015. Op die manier werd het steeds professioneler en professioneler.“

Heeft deze variant een ander type speler nodig dan het traditionele basketbal? “Polyvalentie is een enorme troef. Het is minder aan vaste posities gebonden dan die 5x5-vorm, al is ook dat aan het evolueren. Maar niet alle ploegen in Tokio kiezen voor veelzijdige spelers. De Amerikaanse ploeg met hun vier WNBA-vrouwen gebruiken een traditionele center. De Belgian Lions hebben verloren van China omdat zij geen antwoord vinden op hun center, die echt onder de korf opereerde. Maar over het algemeen is veelzijdigheid – een goed shot, een stevige drive, een goede conditie, goede passing, veel inzicht en veel beweeglijkheid… - een enorme troef.”

Lebron James

Wat als je drie van de betere NBA’ers hiervoor engageert? Kunnen die na zes maanden trainen schitteren? “Ik denk dat die geen zes maanden nodig zullen hebben. Zet hier Stephen Curry, Kevin Durant of LeBron James en die kunnen zelfs zonder training dit hele tornooi domineren. Die hebben zoveel individuele klasse en kunnen zo gemakkelijk een shot voor zichzelf creëren. Kijk naar de Duitser Moritz Wagner van Orlando. Niemand kent die hier, die komt in de States amper van de bank, maar hij heeft Duitsland wel naar Tokio geloodst. Alleen kunnen NBA’ers tijdens het jaar nooit voldoende punten verzamelen om zich te kwalificeren. Die 3x3-tornooien vallen samen met hun NBA-seizoen. No way dat zij hun miljoenencontracten opzij gaan schuiven om voor die nevencompetitie de wereld af te schuimen. Voor hun collega’s uit de WNBA lukt dat wel. Als de WNBA’ers in het traditionele seizoen niet naar Europa gaan, kunnen zij zich kwalificeren.”

De Duitser Moritz Wagner. — © REUTERS

De 3x3 Lions maken furore op het allergrootse sporttoneel, maar geen van hen opereert in eerste klasse. “Zo simpel is het niet. Het is niet omdat je uitblinkt in de ene variant dat je dat ook doet in het reguliere formaat. De Lions zijn allemaal goede basketters, die meestal ook een kans gekregen hebben in eerste klasse. Maar in België blijft het op het hoogste clubniveau nog altijd opboksen tegen een overvloed aan buitenlanders. Anderzijds: als die bij een Belgische eersteklasser onder contract zouden liggen, zouden ze niet op de Spelen staan. Clubverplichtingen kan je niet verzoenen met de 3x3 kalender.”

Smartphone overbodig

Xhaët hoopt alvast dat de Japanse triomfen ook de Belgische competitie een boost kunnen geven. “Als dat zou kunnen. Dat Vervoort en co goed presteren, is alleen maar goed voor het Belgisch basketbal in het algemeen. Die sport heeft het al een paar jaar heel moeilijk. Misschien geraken jonge gasten via de successen van de Lions wel gebeten door het basketbal. Het is onmogelijk om niet te blijven kijken. Men zegt toch vaak dat de aandachtsspanne van de jeugd heel kort is geworden. Als dat zo is, dan is het 3x3 de perfecte sport. Tijdens een match kan je niet op je smartphone tokkelen, omdat er constant iets gebeurt.”

Deze nieuwkomer onder de vlam op het olympische programma belooft een blijvertje te worden, aldus Xhaët. “Ik mag het hopen. Het is nu al een hype. Zelfs zonder publiek. Laat dit zich afspelen voor volle tribunes, met een deejay erbij, en de boel ontploft. In de States is er ondertussen al een professionele competitie opgericht door rapper Ice Cube, waar veel ex-NBA’ers meedraaien. Volgend jaar organiseert Antwerpen een WK 3x3. Betere publiciteit dan de huidige successen van de Lions valt daarvoor niet te bedenken.”