Kampt Simone Biles met blessure? Amerikaanse trekt zich terug uit teamfinale turnen

In de teamfinale turnen kregen we vandaag de opgave van Simone Biles. De ‘GOAT’ van het vrouwenturnen ging de mist in op haar sprong, waarna ze in overleg ging met de dokters.

Uiteindelijk trok ze haar trainingspak terug aan en ging de catacomben in, al voegde ze zich later wel opnieuw bij haar teamgenoten. Turnen zat er evenwel niet meer in. Reserve Jordan Chiles moest haar vervangen en nam de oefening aan de brug met ongelijke leggers voor haar rekening. Biles zal niet meer aantreden in deze finale. Wat er aan de hand is, is momenteel nog onduidelijk.

Zo zou het kunnen dat ze geen fysiek, maar wel een mentaal probleem heeft. Biles klaagde tijdens de Spelen al langer over de hoge druk die op haar schouders rust.

© AP