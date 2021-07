Kapotte vaatwasser in brand gestoken in appartementsgebouw in Kuringen

In de Roeselstraat in Kuringen is dinsdagmorgen brand gesticht in de gemeenschappelijke hal van een appartementsgebouw. De daders hadden rond 3.45 uur een kapotte vaatwasser in brand gestoken. De brandweer kon erger voorkomen. Er is schade aan twee deuren. De flatbewoners moesten uit voorzorg naar buiten. Meerdere flatbewoners leven al enige tijd in onmin met mekaar. Er zou ook al discussie zijn geweest over het kapotte toestel en andere spullen die in de gemeenschappelijke ruimte werden gedropt. Politie LRH is bezig met onderzoek naar de brandstichting. Het labo en een branddeskundige zijn naar het appartement gegaan. maw