Overstromingen, hittegolven, corona-uitbraken en- niet te vergeten- coronamaatregelen. De zomer lijkt ons niet meer gegund in Europa. Maar toch zijn er nog plekjes waar het goed vertoeven is, en we zonder zorgen van een streepje vakantie kunnen genieten. We zochten tussen de hindernissen door de beloftevolle verborgen parels van de zomer.