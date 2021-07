Wandelroutes in Paal en Beverlo vernieuwd

Schepen van recreatie Jessie De Weyer licht toe: “In Paal zijn we gestart met de hulp van vereniging Paalonline. Dankzij hun advies werden de twee wandellussen niet alleen in twee richtingen bewegwijzerd, daarnaast loopt de rode route (langste route van de twee) nu over een afstand van maar liefst 13,5 km met nog meer mooie vergezichten over het Haagse Heuvelland en een schaduwrijke passage over de Klitsberg. Dankzij de medewerking van de vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland voor de plaatsing van de wandelpalen en het opmaken van de nieuwe wandelkaart, kunnen we tevreden zijn over het resultaat.”"In Beverlo stapten we af van wandellussen op basis van kleuraanduidingen en kozen voor een uniforme markering in samenwerking met buurgemeente Ham. Daar heeft men sinds een paar jaar reeds een uitgebreid wandelknooppuntennetwerk dat de gehele gemeente omvat", zegt schepen van toerisme Werner Janssen. “Een aanknoping op het netwerk van Ham was voor Beverlo een logische keuze. Op die manier hopen we ook toeristen nog meer te prikkelen om Beringen te komen ontdekken. De wandelroutes van Beverlo werden uitgestippeld in meer bosrijk gebied en over meerdere onverharde wegen.”“Nu de mooiste en rustigste paden in Paal en Beverlo ook deel uitmaken van de wandelroutes hopen we dat onze inwoners en toeristen deze zomervakantie beide deelgemeentes opnieuw, maar anders gaan verkennen. We danken uitdrukkelijk onze partners in dit verhaal: de vrijwilligers van Paalonline en de wandelclub Wandelend Paal, de vzw RLLK en de vrijetijdsdiensten van Ham en Leopoldsburg,” besluit schepen Jessie De Weyer.