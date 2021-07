Nog steeds 180.000 Brusselse jongeren niet gevaccineerd

In het Brusselse Gewest is er zowel goed als slechts nieuws op vlak van vaccinatie. De kaap van 80 procent eerste dosissen is behaald bij de 65-plussers, maar de jongeren blijven achter. Er zijn nog steeds 180.000 Brusselse jongeren onder 35 jaar die niet geantwoord hebben op hun uitnodiging tot vaccinatie.

In totaal kregen 314.000 jongeren van 18 tot 34 jaar een uitnodiging tot vaccinatie in het Brussels gewest. Momenteel heeft 44 procent van hen een eerste dosis gekregen. Te weinig, want dat cijfer heeft een negatieve invloed op de globale vaccinatiegraad bij de 18-plussers, waar 60 procent een eerste prik kreeg.

LEES OOK. Donkerrood op coronakaart en 40 procent van patiënten op intensieve zorg ligt in Brussel: wat is er aan de hand in de hoofdstad? (+)

Het aantal eerste dosissen dat toegediend wordt neemt intussen verder af in het Brussels gewest. Vorige week werden in totaal 59.717 vaccins gezet, waarvan liefst 48.366 tweede dosissen. Van de 11.351 eerste prikken, werden er 2.401 toegediend via lokale acties en mobiele teams.

Die mobilisaties op het terrein blijken dus steeds belangrijker te worden. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie blijft daarom ook contact houden met onder meer religieuze leiders om bevolkingsgroepen te sensibiliseren. Bij het begin van het academiejaar worden mogelijk ook samenwerking met hogescholen en universiteiten opgezet. Het belang van de vaccinatiecentra daalt en zoals eerder al bekend werd sluiten tegen eind augustus zeven van de tien vaccinatiecentra in Brussel.

Deze week zullen liefst vijf vaccinatiebussen passeren in verschillende Brusselse gemeenten en op drukke plaatsen zoals aan het Martelarenplein naast de Nieuwstraat of de Zuidfoor. Bij een passage van een vaccinatiebus worden zo’n 40 tot 100 dosissen gezet bij mensen die niet de stap zetten om naar een vaccinatiecentrum te gaan.