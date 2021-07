Uitgeschakelde Naomi Osaka voelde “een beetje te veel druk”

Naomi Osaka (WTA 2) heeft gezegd dat er “een beetje te veel druk” op haar schouders lag toen ze dinsdag op de Olympische Spelen in Tokio in de achtste finale bij de vrouwen werd uitgeschakeld door de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 42).

“Uiteraard ben ik teleurgesteld na elke nederlaag, maar deze doet meer pijn dan de andere”, zei de 23-jarige Osaka. “Alles ging mis vandaag, je hoeft maar naar de wedstrijd te kijken om dat te zien. Het was alsof alles waar ik normaal op vertrouw niet lukte. Ik heb het gevoel dat mijn houding (op het veld, red.) niet erg goed was omdat ik niet echt wist hoe ik met de druk moest omgaan.”

Als tweevoudig winnares van de Australian Open en de US Open was Naomi Osaka favoriet voor dit toernooi, dat ze op eigen bodem speelde, met alle verwachtingen van dien. “Ik heb echt het gevoel dat er veel druk was rond deze Spelen. Ik denk dat het misschien komt omdat ik nog nooit speelde op de Olympische Spelen en het eerste jaar was een beetje te veel voor mij. Maar ik ben nog steeds blij met de manier waarop ik speelde, want ik heb een tijdje niet meegedraaid”, zei de Japanse, die ook de olympische vlam ontstak tijdens de openingsceremonie.

In Tokio speelde Osaka haar eerste toernooi sinds ze zich terugtrok van Roland Garros. “Ik heb al langere onderbrekingen in mijn carrière gehad en ik ben er altijd in geslaagd om het daarna goed te doen. Ik zeg niet dat ik het hier slecht deed, maar mijn verwachtingen waren veel hoger.”