Matthias Casse in tranen na bronzen medaille: ”Was moeilijk om me op te laden na die halve finale, maar het is me gelukt”

Hij wist het meteen, zei hij. Die ene worp betekende brons voor Matthias Casse. De judoka was naar Tokio afgezakt voor goud, maar was toch meer dan tevreden met de derde plek. “Ik kan echt tevreden terugblikken op mijn toernooi.”

Tranen bij Matthias Casse na zijn behaalde bronzen plak. “Ik wist niet welke emoties er zouden komen, maar ik ben echt heel tevreden”, vertelde hij meteen na zijn kamp bij Sporza. “Na die verloren halve finale was het moeilijk om mij opnieuw op te laden, maar het is me gelukt. Wat ik van die videochallenge vond die mij de finale kostte? Ik heb er niet over nagedacht. De scheidsrechter maakt een beslissing, ik moet dan meteen kijken naar het volgende.”

Goud in 2024

En het volgende was een kamp om brons. Eentje die Casse na een geslaagde overname meteen kon winnen met ippon. “Ik kwam voor goud, maar ik ben heel blij dat ik deze medaille kon veroveren”, aldus Casse. “Mijn seizoen is geslaagd: ik werd wereldkampioen, pak nu brons en heb nu drie jaar om hard te werken en op de volgende Olympische Spelen goud te pakken. En ik doe nu al beter dan mijn maatje Dirk Van Tichelt. Die pakte wel olympisch brons, maar veroverde nooit een wereldtitel.” (grinnikt)