Zeven nieuwe coronagevallen vastgesteld die gelinkt zijn aan Olympische Spelen

Er zijn zeven nieuwe coronabesmettingen vastgesteld op de Olympische Spelen in Tokio. Dat hebben de organisatoren dinsdag bekendgemaakt. Het totale aantal gevallen sinds 1 juli komt zo op 155.

Bij de nieuwe besmettingen zijn twee atleten, waaronder één Nederlandse tennisser.

De Nederlandse tennissers Jean-Julien Rojer en Wesley Koolhof, die nog in actie zouden komen in het mannendubbelspel, trokken zich maandag terug van de Spelen omdat Rojer al de zesde Nederlandse atleet was die positief testte op COVID-19. Koolhof en Rojer schakelden in de eerste ronde Sander Gillé en Joran Vliegen uit.