‘Aspe’- en ‘Wittekerke’-acteur Michel Van Dousselaere op 73-jarige leeftijd overleden

De Vlaamse acteur Michel Van Dousselaere is maandag overleden. Hij was bekend voor zijn rol als commissaris Roger De Kee in Aspe en Leo Deschryver in Het goddelijke monster.

De acteur leed aan de hersenaandoening progressieve afasie waardoor hij met moeite nog op zijn woorden kon komen. Tijdens een interview met onze krant in 2018 vertelde de vrouw van Van Dousselaere, Irma Wijsman, dat hij zijn aandoening geaccepteerd had. Toch wachtte Van Dousselaere lang om het nieuws bekend te maken. “Alleen de acteurs wisten het. Dit werd zijn laatste rol en Michel wilde het perfect doen. Doordat hij een oortje in kreeg en iemand van productie de tekst souffleerde, merkte het publiek niets”, zei Irma toen.

Michel Van Dousselaere is bij het grote publiek vooral bekend om zijn rollen in ‘Aspe’ en ‘Het goddelijke monster’, maar de geboren Gentenaar speelde in tal van Vlaamse films en series. Hij was ook actief als regisseur.