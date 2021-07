Belgian Cats debuteren met stuntzege tegen Australië

De eerste wedstrijd ooit van de Belgian Cats op de Olympische Spelen bracht in de Saitama Super Arena in Tokio en tegen Australië (nummer 2 van de wereld) een superstunt. Emma Meesseman leidde de Belgische vrouwen naar een sensationele zege, en ook Julie Allemand pakte uit met een verbluffende double-double.

Bondscoach Philip Mestdagh wijzigde uiteraard zijn basisvijf niet en startte met de line-up die vorige maand op het EK in het Spaanse Valencia nog een bronzen medaille veroverde: Julie Allemand, Antonia Delaere, Kim Mestdagh, Emma Meesseman en Kyara Linskens. Geen slechte beslissing, zo blijkt nu. Meesseman scoorde 32 punten, 9 rebounds en 5 assists, Jullie Allemand maakte 16 punten en 11 assists.

De Belgian Cats begonnen tevens vinnig aan de partij en namen via Antonia Delaere en Emma Meesseman snel afstand: 4-9 en 8-12, met een bom van Julie Allemand. Ezi Magbegor (WNBA, Seattle Storm) woog zwaar door in the paint en scoorde belangrijke punten voor Australië. Met een driepunter van Hanne Mestdagh en een tweepunter van Julie Vanloo in de slotseconden van het eerste kwart bleven de Belgian Cats wel lichtjes domineren: 17-21.

In het begin van het tweede schuifje vonden Opals de aansluiting: 25-25. Cayla George dropte twee bommen (30-25), maar via Jana Raman en Antonia Delaere pakten de Belgische vrouwen snel met een tussenspurt uit: 30-31.

Beklijvende fast-breaks

Australië vond echter het momentum en met ook Katie Ebzery had het een derde speelster in de eerste helft in de dubbele cijfers. De score evolueerde, met ook een geweldige dominantie in de rebound (26-17 in de eerste helft), van 36-33 naar 41-34. Antonia Delaere milderde met een driepunter at the buzzer naar een 41-37 tussenstand halfweg.

Met het trio Julie Allemand, Emma Meesseman en Antonia Delaere bleven de Belgian Cats in het begin van het derde kwart netjes in het zog van de Australiërs: 51-50. Emma Meesseman zorgde in een intens derde kwart voor 51-52 en de Cats namen het initiatief over: 51-54 via Julie Vanloo. Australië reageerde met twee driepunters en vertrok het laatste schuifje met een 57-56 bonusje.

In het laatste kwart trokken de Belgian Cats alle registers open. Antonia Delaere gleed weer door de Australische defensie, dropte een bom en bediende Emma Meesseman heerlijk. Julie Allemand gaf assists en Kim Mestdagh scoorde met vrijworpen. Van 61-63 ging het snel naar 61-71. Australië hapte naar adem en de Belgian Cats pakten met een beklijvende fast-breaks uit. Emma Meesseman, Julie Allemand en Antonia Delaere zorgden voor 63-78 en de schitterende winst lag na meteen vast. Het Belgisch feestje kon beginnen.

Australië-België: 70-85

Kwarts: 17-21, 24-16, 16-19, 13-29