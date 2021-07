Nederlandse BMX’er loopt blessure op in Tokio na botsing met official

De Nederlandse BMX’er Niek Kimmann is maandag tijdens een training op de Olympische Spelen hard gebotst op een overstekende official. Daarbij zou hij een scheurtje in zijn knieschijf hebben opgelopen. Na Annemiek van Vleuten en Mathieu van der Poel is hij de volgende Nederlandse pechvogel.

De 25-jarige BMX’er, die donderdag in actie komt, klapte tijdens een training vol op een overstekende official. ‘Ik botste vol op een official die wilde oversteken. Ik hoop dat hij in orde is’, schrijft Kimmann op zijn Twitteraccount bij een video van het voorval.(fc)