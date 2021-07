Terwijl Pukkelpop alles afbreekt, gaat het er in Engeland zo aan toe

De organisatie van Pukkelpop heeft vrijdag beslist om het festival dan toch niet te laten doorgaan. Het Overlegcomité gooide roet in het eten door de voorwaarden te verscherpen. “En dat is niet te doen”, klonk het toen bij organisator Chokri Mahassine. Het Britse Tramlines Festival daarentegen trok zich dit weekend niks aan van de coronamaatregelen. Liefst 40.000 bezoekers gingen uit hun dak in Sheffield.