Nieuwe advocaat Britney Spears dient aanvraag in om vader als voogd af te zetten

De aanvraag die haar nieuwe advocaat Mathew Rosengart maandag bij de rechtbank indiende, is de tweede poging om de bewindvoering van Jamie Spears te beëindigen. Vorige maand had een rechter de vraag van Britney Spears afgewezen.

Mathew Rosengart werd twee weken geleden de nieuwe advocaat van de zangeres, nadat de rechter oordeelde dat Spears voortaan haar eigen raadsheer mocht aanstellen. Rosengart kondigde toen al aan dat hij “agressieve en snelle stappen” zou zetten om Jamie Spears te ontslaan. Britney Spears heeft haar vader er in twee emotionele getuigenissen in de rechtbank van beschuldigd de voogdij te misbruiken, te genieten van de controle die hij over haar heeft en haar leven te verpesten.

Eerst boekhouder, dan niemand

De rechtbank van Los Angeles ontving maandag een verzoek om de Californische boekhouder Jason Rubin aan te stellen om de financiën van de 39-jarige popster te beheren. Het zou een “objectief intelligente voorkeur” zijn om “een hoogst gekwalificeerde, professionele zaakwaarnemer te nomineren in deze omstandigheid”.

De vervanging van Jamie Spears door Rubin zou de eerste stap zijn om van de bewindvoering af te komen en op termijn opnieuw zelf over haar vermogen te kunnen beslissen. De tekst benadrukt dat de vraag om Rubin aan te stellen het recht niet opgeeft om de volledige beëindiging van de bewindvoering te eisen.

Jamie Spears werd de bewindvoerder over dochter Britney in 2008 en zou over zowat elk aspect van haar leven controle uitoefenen, van sociale media en autorijden tot relaties en zelfs anticonceptie toe. Sinds 2019 beheert hij alleen haar fortuin, dat op ruim 60 miljoen dollar (50 miljoen euro) geschat wordt, terwijl Jodi Montgomery verantwoordelijk is voor haar persoonlijke zaken en medische zorg.