Michiel De Meyer en Ianthe Tavernier spelen mee in musical ‘Daens’

Peter Van De Velde (in de soutane) krijgt binnenkort twee nieuwe acteurs naast zich in de musical . — © gvh

Nog een week, en dan start de cast van de musical Daens opnieuw met het spelen van voorstellingen in het Pop-Up Theater van Studio 100 in Puurs. Twee nieuwe namen zullen binnenkort op de bühne te zien zijn. Ianthe Tavernier en Michiel De Meyer, niet gespeend van enige musicalervaring, zullen afwisselend de rollen van Free Souffriau en Jelle Cleymans spelen.

Ianthe Tavernier en Michiel De Meyer zullen de rollen van Nette Scholliers en Jan De Meeter vertolken. — © Studio 100

Vanaf eind augustus maken De buurtpolitie-actrice Ianthe Tavernier (32) en voormalig Thuis-acteur en Steracteur sterartiest-winnaar Michel De Meyer (27) zullen vanaf eind augustus de cast van de musical Daens vervoegen. Ze zullen respectievelijk de rol van Nette Scholliers en de socialistische voorman Jan De Meeter. De acteurs zullen voor die rollen afwisselen met Free Souffriau en Jelle Cleymans, die de personages al spelen sinds de eerste opvoering van de musical in 2008. Zij blijven de komende weken ook aan boord.

Op 28 februari 2020 ging de nieuwe versie van Daens in première. Na amper 1 week moesten de voorstellingen echter al stilgelegd worden. Tavernier en De Meyer zijn alvast enthousiast. “De rol van Nette is voor mij als actrice eten en drinken”, zegt die eerste. De Meyer laat dan weer optekenen dat Daens de tweede grote musical van Studio 100 is waarin hij een hoofdrol mag vertolken, na 40-45.