Overijverige official trekt Anna van der Breggen van haar fiets

Nederland en wielrennen, het blijft op deze Spelen een dramatische combinatie. Na de botsing van een BMX’er met een official, de val van Van der Poel en de blunder van Van Vleuten, was er nu een incident met Anna van der Breggen. De Nederlandse was samen met Annemiek van Vleuten op weg om voor de laatste keer de tijdrit te verkennen, wanneer ze door Japanse officials van haar fiets gesleurd werd en ten val kwam. Gelukkig voor haar is er geen al te grote schade. Van der Breggen is de regerende wereldkampioene tijdrijden en pakte in 2016 nog het brons.

Het is niet onwaarschijnlijk dat de official niet in de gaten had dat de dames deelnemen aan de olympische tijdrit. De Japanners boden vervolgens wel tientallen malen hun excuses aan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(tjm)