De rook verspreidde zich in het huis waardoor dit tijdelijk niet bewoonbaar is. — © tp

Diepenbeek

In een huis in de Kempenstraat in Diepenbeek is dinsdagmorgen een zeventiger verbrand bij werken aan zijn verwarmingsketel. Tijdens het klussen ontstond een steekvlam. Zijn vrouw kreeg te veel rook binnen. Hun huis is tijdelijk onbewoonbaar door de rookontwikkeling.